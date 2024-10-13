Россиян предупредили об обмане с покупкой недвижимости

Предложения продать недвижимость или инвестировать в нее с целью заработка могут быть обманом — зачастую за обещаниями высоких доходов скрываются опасные схемы, которые оставят человека с долгами, предупредил председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.