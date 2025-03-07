Главный научный сотрудник Hugging Face обеспокоен тем, что ИИ становится «подхалимом на серверах»

Основатели компаний, занимающихся разработкой искусственного интеллекта, имеют репутацию людей, делающих смелые заявления о том, что эта технология способна перевернуть представление о сферах деятельности, особенно о науке.
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