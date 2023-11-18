Нарушения выявлены при проведении конкурса на восстановление берега реки в Смоленке

Компания «Вектор» представила ложные данные о своей предыдущей работе на реке Кия в Шилке и значительно завысила стоимость прошлых работ в 12 раз, чтобы выиграть контракт на восстановление береговой линии реки Чита в селе Смоленка.
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