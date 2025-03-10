Плохо для России: почему соглашение с США – большая историческая ошибка

Новая элита в Вашингтоне хором заявляет о своем стремлении достичь мира на Украине. Так ли это? Вероятно да, хотя причины и мотивы у представителей администрации и самого Дональда Трампа, самые разные, причем не всегда благообразные.
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