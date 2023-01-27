Компания-производитель питьевой воды планирует стать резидентом ИП «Рязанский»

26 января стало известно о новом потенциальном резиденте индустриального парка «Рязанский». О готовности развивать свой инвестиционный проект на территории парка заявило предприятие по производству аква-вендингового оборудования.
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