Бывший игрок «Хьюстона» Роберт Рид умер в возрасте 68 лет

Экс-баскетболист скончался в своем доме в Хьюстоне в понедельник. Ранее он проходил лечение от рака. Проведя свои первые 10 сезонов за «Хьюстон» (1977-82, 1983-88), Рид завершил 13-летнюю карьеру в НБА в составе «Шарлотт», «Портленда» и «Филадельфии».