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Лидер роста: акции ЛУКОЙЛ LKOH выросли на +0,86%

Лидер роста: акции ЛУКОЙЛ LKOH выросли на +0,86%

Лидер роста: акции ЛУКОЙЛ LKOH выросли на +0,86%Стоимость акций ЛУКОЙЛ LKOH в ходе основной сессии торгов на Московской бирже подросла на +0,86%, свидетельствуют данные торговой площадки на текущий момент.

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