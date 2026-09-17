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Авиация России уничтожила пункты дислокации ВСУ под Харьковом и в Дружковке

Российская авиация уничтожила пункты временной дислокации (ПВД) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области и в Дружковке в ДНР.

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