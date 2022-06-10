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В. Путин: «Петр I возвращал и укреплял, это касается и Нарвы. Судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять»

В. Путин: «Петр I возвращал и укреплял, это касается и Нарвы. Судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять»

В честь 350 летия великого российского императора Петра I в его городе, в Санкт-Петербурге, а также в Москве, проводятся многочисленные мероприятия.

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