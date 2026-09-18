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Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен обустроили виллу в Стамбуле: натуральные материалы, 900 метров и сад с бассейном

Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен обустроили виллу в Стамбуле: натуральные материалы, 900 метров и сад с бассейном

Звезды турецких сериалов «Великолепный век» и «Черная любовь» Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен живут в просторном доме в одном из самых престижных районов Стамбула.

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