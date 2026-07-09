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Что за шоу устроил Трамп с Patriot для Украины? Хроника событий на утро 9 июля

Что за шоу устроил Трамп с Patriot для Украины? Хроника событий на утро 9 июля

Эксперты оценили обещание президента США Дональда Трампа по лицензии на Patriot на Украине. Между тем американский лидер обрушил удары на Иран, КСИР ответил: Ближний Восток оказался на грани большой войны .

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