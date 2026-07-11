Выпускники из РФ завоевали золото на Международной олимпиаде по физике

Официальный сайт Правительства РФ Трое выпускников физтех-лицея имени П.Л. Капицы в Долгопрудном стали победителями 56-й Международной физической олимпиады (International Physics Olympiad 2026), которая проходит в Колумбии.
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