«Экономика еще перегрета, так что вряд ли»: ждать ли снижения ключевой ставки?

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Татар-информ

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Повлияют ли на решение Банка России укрепление рубля, охлаждение кредитования и замедляющаяся инфляция – таким вопросом задаются аналитики и бизнес-сообщество в преддверии заседания совета директоров Центробанка РФ, где будет принято решение о ключевой ставке.

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