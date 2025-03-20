«Экономика еще перегрета, так что вряд ли»: ждать ли снижения ключевой ставки?

Повлияют ли на решение Банка России укрепление рубля, охлаждение кредитования и замедляющаяся инфляция – таким вопросом задаются аналитики и бизнес-сообщество в преддверии заседания совета директоров Центробанка РФ, где будет принято решение о ключевой ставке.
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