ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

446 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • StarPer
    Мало, вьехало в десятки раз больше.Рекордный показат...
  • Halszka Brzozowska
    Мы помним, что именно Желеньский отказался взять рождественские и новогодние каникулы...Кошмар на Украине...
  • Светлана Зуева
    Эт хорошо что иносранцы....поям,оооочень хорошо! Ибо,не фуй лезть на чужое!Кошмар на Украине...

Рекордный показатель: в 2024 году ФССП увеличила выдворение иностранных граждан почти вдвое

Рекордный показатель: в 2024 году ФССП увеличила выдворение иностранных граждан почти вдвое

Это решение было принято судами в связи с нарушениями миграционного законодательства.   Стоит отметить, что данный показатель значительно превышает цифру за 2023 год, когда было выдворено более 44,2 тысяч человек в 60 разных стран.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
StarPer
Мало, вьехало в десятки раз больше.
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх