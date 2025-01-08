Рекордный показатель: в 2024 году ФССП увеличила выдворение иностранных граждан почти вдвое

Это решение было принято судами в связи с нарушениями миграционного законодательства. Стоит отметить, что данный показатель значительно превышает цифру за 2023 год, когда было выдворено более 44,2 тысяч человек в 60 разных стран.
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