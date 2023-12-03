Россиянам раскрыли тайные уловки торговых сетей для неосознанных покупок

Директор департамента взаимодействия с потребительским рынком Роскачества, Дарья Ширяева, раскрыла секреты уловок, применяемых маркетологами крупных торговых сетей для стимулирования неосознанных покупок, пишет «Лента.
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