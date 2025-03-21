Сделано в России: как мед и шоколад стали троянским конём на китайском рынке

Европа теряет миллиарды: почему Китай массово скупает российские товары вместо европейских? «Польские СМИ называют это «российской экспансией»: за три дня продаж в правительственном павильоне выручка достигла 826 тыс.
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