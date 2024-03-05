SEC США отложила заявки BlackRock и Fidelity на открытие Ethereum ETF

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отложила проверку двух заявок спотового ETH ETF. Это решение вчера замедлило рост стоимости Ethereum почти в два раза, по сравнению с процентным результатом Bitcoin за понедельник.
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