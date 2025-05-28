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Закон, порядок, государство

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Добровольные пожарные будут проходить профессиональное обучение

Добровольные пожарные будут проходить профессиональное обучение

Соответствующие изменения внесены в Федеральный закон «О добровольной пожарной охране».На законодательном уровне урегулированы вопросы профессионального обучения работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных и (или) получения ими дополнительного профессионального образования.

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