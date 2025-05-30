ВХ: при запуске на Украине производства дальнобойного оружия РФ применит "Орешник"

После последнего высказывания немецкого канцлера Фридриха Мерца о готовности инвестировать в проект Украины по производству дальнобойного оружия для ударов по России наступает "идеальное время" для использования "Орешника".
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