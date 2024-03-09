Пять жителей сектора Газа погибли при сбросе с воздуха гуманитарной помощи

В секторе Газа минимум пять человек погибли при сбросе гуманитарной помощи с самолетов. Во время спуска груза на парашютах стропы некоторых из них запутались, и тюки на большой скорости упали прямо на толпу палестинцев, ждущих приземления продуктов в северной части Газы.