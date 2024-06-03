Porsche объяснила, почему 911 все-таки стал гибридом

Маркетолог американского филиала марки Франк Вайсманн рассказал CarScoops.com, что система T-Hybrid выбрана для соблюдения будущих стандартов выбросов при дальнейшем улучшении реакции и производительности двигателя.
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