Критобиржа FalconX увольняет топ-менеджмент

Крипто-брокер FalconX переживает волну ухода старших сотрудников, согласно анонимным источникам. За последние дни компания потеряла от 10 до 15 человек, среди которых значимые фигуры: руководитель европейского отдела, начальник отдела кредитования, главный юрисконсульт и глобальный директор по комплаенсу.
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