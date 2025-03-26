Критобиржа FalconX увольняет топ-менеджмент

Крипто-брокер FalconX переживает волну ухода старших сотрудников, согласно анонимным источникам. За последние дни компания потеряла от 10 до 15 человек, среди которых значимые фигуры: руководитель европейского отдела, начальник отдела кредитования, главный юрисконсульт и глобальный директор по комплаенсу.