Себастьен Ожье проедет все оставшиеся этапы WRC

Jaanus Ree / Red Bull Content PoolВосьмикратный чемпион мира по классическому ралли WRC Себастьен Ожье, выступающий в составе заводской команды Toyota Gazoo Racing WRT, изменил свои планы и проведёт четыре оставшихся этапа сезона 2024 года.
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