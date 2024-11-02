Шелеховчанин прикинулся соседом и ограбил пенсионера

В Шелехове 70-летний мужчина стал жертвой грабежа рядом со своим домом. Злоумышленник следил за пенсионером от самого магазина и в подходящий момент прикинулся его соседом, а чтобы отвлечь внимание полез обниматься.
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