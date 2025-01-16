#НамПишут Хотелось бы людей предупредить. Мне сегодня писали, просили номер телефона. Я естественно его не давала.
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#НамПишут Хотелось бы людей предупредить. Мне сегодня писали, просили номер телефона. Я естественно его не давала.