Появились подробности по факту смертельного ДТП в Калужской области

Как мы сообщали ранее, 3 ноября на трассе «Золотое кольцо» в Бабынинском районе произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли три человекаКак мы сообщали ранее, 3 ноября на трассе «Золотое кольцо» в Бабынинском районе произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли три человека.
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