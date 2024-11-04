Появились подробности по факту смертельного ДТП в Калужской области

Как мы сообщали ранее, 3 ноября на трассе «Золотое кольцо» в Бабынинском районе произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли три человекаКак мы сообщали ранее, 3 ноября на трассе «Золотое кольцо» в Бабынинском районе произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли три человека.