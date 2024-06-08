ДОСТОЙНАЯ ЖИЗН...
ГлавнаяОбществоОбсуждаемПенсия и пенсионерыЗдоровьеСад, огородВкусно!Ликбез
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

20 174 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Бреслова
    сначала Путин проблему породил, теперь призывает бороться, ну прямо как с Украиной, сначала запустили донедьзя, тепер..."Нельзя делать ви...
  • Владимир Акулов
    ЕГЭ отражает дебилизм современных деток, тупого *кнопочного* поколения ...Которые совсем не читают книги... Которые с...Ответ всем облада...
  • Владимир Акулов
    Как было раньше в СССР? Ходишь в школу , тихо ведешь себя на уроках - всегда тебе поставят *3*... И списать был...Ответ всем облада...

Коллизия, однако

Коллизия, однако

Намедни пан гетьман осуществил масштабный вояж. Первым был Сингапур, где пана гетьмана послали далеко и надолго.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВераВерная
Пусть напоследок по миру прошвырнётся, нелегитимный, сколь верёвочке не виться, а скоро вокруг шеи затянется)))
Ответить
12 час.
Валентин Щербаков
Этот не ЛОХ, этот недоносок, этот огрызок бандеровской судьбы, этот конченый наркоман и убийца Зеленский настолько уже всем надоел, что действительно этого терпилу очень скоро или грохнут или повесят....
Ответить
11 час.
Галина Смирнова
У пана атамана таки нема золотого запасу! Дали зеленых бумажек, говорят: бери, не жалко, мы себе новых нарисуем! Но у пана атамана нема золотого запасу, хоть ты тресни)))
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх