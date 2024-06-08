Намедни пан гетьман осуществил масштабный вояж. Первым был Сингапур, где пана гетьмана послали далеко и надолго.
Коллизия, однако
Комментарии
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ВераВерная
Пусть напоследок по миру прошвырнётся, нелегитимный, сколь верёвочке не виться, а скоро вокруг шеи затянется)))
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12 час.
Валентин Щербаков
Этот не ЛОХ, этот недоносок, этот огрызок бандеровской судьбы, этот конченый наркоман и убийца Зеленский настолько уже всем надоел, что действительно этого терпилу очень скоро или грохнут или повесят....
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11 час.
Галина Смирнова
У пана атамана таки нема золотого запасу! Дали зеленых бумажек, говорят: бери, не жалко, мы себе новых нарисуем! Но у пана атамана нема золотого запасу, хоть ты тресни)))
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11 час.
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