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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эдвардс рассказал, как мама поддержала его после слов Ковингтона: «Она напомнила мне, какой путь я прошел»

«Вчера вечером я говорил с мамой, и она сказала: «Помни, откуда ты родом, какой путь прошел, чтобы попасть сюда, и не позволь упустить это из-за слов Колби», – сказал чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс.

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