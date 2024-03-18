Баланс между работой и личной жизнью: кому подходит удаленка

Не менее важно для себя понять, сможете ли вы поддерживать баланс между работой и личной жизнью? Когда в связи с пандемией начался массовый переход на удаленку, по словам Юлии, выяснилось, что дома некоторые сотрудники работают гораздо больше, чем в офисе.