Баланс между работой и личной жизнью: кому подходит удаленка

Не менее важно для себя понять, сможете ли вы поддерживать баланс между работой и личной жизнью? Когда в связи с пандемией начался массовый переход на удаленку, по словам Юлии, выяснилось, что дома некоторые сотрудники работают гораздо больше, чем в офисе.
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