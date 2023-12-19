Андрей Травников поздравил бойцов 41-й армии с присвоением почетного звания «Гвардейская»

Как сказано в тексте Указа президента, бойцы 41-й армии Центрального военного округа проявили стойкость и мужество в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.
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