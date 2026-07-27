Эксперт Ганичкина рассказала, с какого времени можно покупать дыни

Сезон дынь в России уже стартовал, и бояться ранних плодов не стоит. По словам агронома Октябрины Ганичкиной, слухи о том, что все ранние бахчевые напичканы нитратами, часто не соответствуют действительности.
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