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Аргументы недели

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Эксперт Ганичкина рассказала, с какого времени можно покупать дыни

Эксперт Ганичкина рассказала, с какого времени можно покупать дыни

Сезон дынь в России уже стартовал, и бояться ранних плодов не стоит. По словам агронома Октябрины Ганичкиной, слухи о том, что все ранние бахчевые напичканы нитратами, часто не соответствуют действительности.

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