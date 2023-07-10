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Ежедневно в Артёмовске саперы-десантники уничтожают мины натовского производства

Ежедневно в Артёмовске саперы-десантники уничтожают мины натовского производства

Несмотря на постоянные минометно-артиллерийские обстрелы, военнослужащие метр за метром обследуют городские улицы, здания на наличие мин и неразорвавшихся снарядов.

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