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Утро.ru

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Дробыш раскритиковал артистов, которые поют под фонограмму

Дробыш раскритиковал артистов, которые поют под фонограмму

Виктор Дробыш грубо раскритиковал артистов, которые выходят на сцену под фонограмму и выдают обработанную запись за живое исполнение.

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