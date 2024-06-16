Десятки застрявших вниз головой посетителей аттракциона были выручены спасателями

Аварийные бригады в штате Орегон спасли в пятницу 28 человек после того, как бедолаги около получаса провисели вниз головой на аттракционе в парке развлечений столетней давности, сообщает Associated Press.
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