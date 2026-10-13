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СНБО объявил войну Боярскому, Лолите и Басте: на Украине заблокировали десятки каналов российских звезд

СНБО объявил войну Боярскому, Лолите и Басте: на Украине заблокировали десятки каналов российских звезд

На территории Украины заблокировали или полностью удалили еще 39 YouTube-каналов российских музыкантов и артистов, сообщил центр противодействия дезинформации при украинском Совете национальной безопасности и обороны .

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