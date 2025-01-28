ВХ: авиация начала изоляцию района на запад от Курахова перед наземным ударом

Основная цель подобных атак — нарушить логистику ВСУ и «нарезать» участок наступления на сектора. Российская военная авиация, похоже, начала полноценную изоляцию района боевых действий перед ударом РФ на запад от Курахово.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии