Си Цзиньпин и Байден обсудили обвинения США в адрес Пекина в кибершпионаже

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден на встрече в Лиме обсудили обвинения Вашингтона по отношению к Пекину в масштабном кибершпионаже в телекоммуникациях Соединенных Штатов, сообщил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.