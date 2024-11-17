Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Си Цзиньпин и Байден обсудили обвинения США в адрес Пекина в кибершпионаже

Си Цзиньпин и Байден обсудили обвинения США в адрес Пекина в кибершпионаже

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден на встрече в Лиме обсудили обвинения Вашингтона по отношению к Пекину в масштабном кибершпионаже в телекоммуникациях Соединенных Штатов, сообщил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

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