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Закон и Порядок

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"Новогодний привет от Кима", - Северокорейский лидер призвал "заточить мечи"

"Новогодний привет от Кима", - Северокорейский лидер призвал "заточить мечи"

Politiki.net Год 2024 будет победным не только для Российской Федерации, но и для Северной Кореи, во всяком случае на этом настаивает их лидер Ким Чен Ын.

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Комментарии
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ЛК
Любовь Кузьмина
Да, Вы правы!Обязательно необходимо выбрать в их армии способных офицеров и отправить в Чечню, для тренировок. С последующим опробованием их в реальной боевой работе.Можно отправлять на фронт небольшими партиями, для обучения их в реальной боевой обстановке.Если заглядывать в будущее, то столкновение с НАТО нам не избежать и поэтому хорошо было бы готовить резервы  наших реальных братьев из КНДР.
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19 час.
Валера Морозов
С Новым Годом корейский народ!
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19 час.
Геннадий Бережнов
Мы готовы, каков будет наш выбор, если Вашингтон примет ошибочное решение против нас, он тут же узнает. И вот что тут примечательно, да то что США верят тому, что сказал Ким и не полезут к ним с &quot;демократией&quot;! А вот у Путина всё наоборот, где США уверены что он этого не посмеет. КНДР и её лидер это настоящий союзник России и на него можно положиться!
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12 час.

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