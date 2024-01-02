"Новогодний привет от Кима", - Северокорейский лидер призвал "заточить мечи"

Да, Вы правы!Обязательно необходимо выбрать в их армии способных офицеров и отправить в Чечню, для тренировок. С последующим опробованием их в реальной боевой работе.Можно отправлять на фронт небольшими партиями, для обучения их в реальной боевой обстановке.Если заглядывать в будущее, то столкновение с НАТО нам не избежать и поэтому хорошо было бы готовить резервы наших реальных братьев из КНДР.

Геннадий Бережнов

Мы готовы, каков будет наш выбор, если Вашингтон примет ошибочное решение против нас, он тут же узнает. И вот что тут примечательно, да то что США верят тому, что сказал Ким и не полезут к ним с "демократией"! А вот у Путина всё наоборот, где США уверены что он этого не посмеет. КНДР и её лидер это настоящий союзник России и на него можно положиться!