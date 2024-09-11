На переезде через станцию Исакогорка открыли движение по двум полосам

Временное ограничение по общей массе в 25 тонн теперь снято, но работы на объекте продолжаются, сообщил в своём телеграм-канале глава регион Александр ЦыбульскийОн также отметил, что дорожники полностью завершили ремонт мостового полотна, а оставшиеся виды работ будут выполняться в подмостовой зоне.
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