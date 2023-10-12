Политика как он...
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Политика как она есть

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Что такое ХАМАС и чего они хотят? Разбираем человеческим языком

Что такое ХАМАС и чего они хотят? Разбираем человеческим языком

Даже искушённый читатель новостной ленты, имея неплохую подкованность в международной повестке, зачастую не может понять, что на самом деле происходит в Ближневосточном регионе.

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Комментарии
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ЕА
Евгений Алексеенко
Евреев почему-то не любят в мире,а почему,потому что подлый народ,могут предать в любую минуту!
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3 н.
HotRS
Я не предлагаю разогнанных уничтожить, пусть едут в ЕС, там и евреи, и арабы будут как у себя дома. А лгбтешников каждый день возить на экскурсию на развалины Содома и Гоморры. Вроде бы развалины нашли, пусть не в Израиле, в Иордании.
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3 н.
М
Мария
Пусть все Алкины Галкины там сидят и к нам не возвращаются! Им там самое место бороться за мир. Калашников Максу и прочим хахелям Аллы в руки...... и на передовую. Но они, вместо этого, отсиживаются в бомбоубежищах.
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3 н.

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