Что такое ХАМАС и чего они хотят? Разбираем человеческим языком

ЕА Евгений Алексеенко Евреев почему-то не любят в мире,а почему,потому что подлый народ,могут предать в любую минуту!

HotRS Я не предлагаю разогнанных уничтожить, пусть едут в ЕС, там и евреи, и арабы будут как у себя дома. А лгбтешников каждый день возить на экскурсию на развалины Содома и Гоморры. Вроде бы развалины нашли, пусть не в Израиле, в Иордании.