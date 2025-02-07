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Генпрокуроры 12 штатов США намерены через суд ограничить Маска и DOGE

Генпрокуроры 12 штатов США намерены через суд ограничить Маска и DOGE

В 12 штатах недовольные деятельностью Департамента эффективности государственного управления США (DOGE), возглавляемого Илоном Маском, намерены подать в суд иски, чтобы ограничить деятельность этой структуры и ее доступ к частным данным.

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