По этому рецепту я готовлю капусту каждый год, и всегда она получается очень вкусной и хрустящей.

Это самая настоящая, самая полезная квашеная капуста в собственном соку. Как готовлю: Капусту нарезаю ножом соломкой, но не очень тонко, полосками примерно по 2-3 мл, чтобы во время засолки капуста не стала очень мягкой.
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