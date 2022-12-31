Постпредство РФ: заявление СБ ООН по Лачинскому коридору не принято из-за Франции

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил в своем Telegram-канале, что заявление Совета безопасности ООН по Лачинскому коридору не удалось принять из-за действий Франции, которая занималась его подготовкой.
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил в своем Telegram-канале, что заявление Совета безопасности ООН по Лачинскому коридору не удалось принять из-за действий Франции, которая занималась его подготовкой.
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