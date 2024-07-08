Ни в одной стране Мира вы не увидите такого контраста

ИП Иван Попков У меня были самые лучшие Учителя в самой обычной советской школе. Как же я им благодарна. Нас учили доброму и вечному.

ВТ Врам Тавризов У этого автора происшествий на его жизнь как у 1 млн человек И все как на заказ жуткие Как же он остался нормальным? В 12 лет уже думал как философ и тд и тп Если говорить про статистику , он 1 собрал всю мерзость мира