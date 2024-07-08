Театр абсурда
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Театр абсурда

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Ни в одной стране Мира вы не увидите такого контраста

Ни в одной стране Мира вы не увидите такого контраста

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Комментарии
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ИП
Иван Попков
У меня были самые лучшие Учителя в самой обычной советской школе. Как же я им благодарна. Нас учили доброму и вечному.
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11 час.
ВТ
Врам Тавризов
У этого автора происшествий на его жизнь как у 1 млн человек И все как на заказ жуткие Как же он остался нормальным? В 12 лет уже думал как философ и тд и тп Если говорить про статистику , он 1 собрал всю мерзость мира
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9 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
- &quot;Попадая в кресло чиновника и бюрократа, человек меняется в худшую сторону и просто обязан жить по общепринятым правилам&quot;. Не по закону, а именно по правилам, которые придуманы коррумпированными, прожженными паразитами общества и если ты не желаешь соблюдать эти правила, а хочешь жить по закону, во благо страны и народа, то вылетишь из обоймы, как холостой патрон, с которого нет ни какого &quot;навара&quot;.
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2 час.

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