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next WAR

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21 января – День инженерных войск в России и Беларуси

21 января – День инженерных войск в России и Беларуси

В современных условиях инженерные войска России и Белоруссии выполняют целый ряд важнейших задач. Их значимость особенно ярко проявилась за последние два года, когда Вооруженные силы РФ проводят специальную военную операцию.

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