Сегодня в России отмечается День Героев Отечества

День Героев Отечества – праздник, неразрывно связанный с историей нашего государства. Он напоминает о подвигах наших сограждан, событиях прошлого и настоящего, мужестве и силе духа людей, посвятивших жизнь служению Родине и защите ее национальных интересов.
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