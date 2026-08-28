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Учёные впервые сняли перестройку молекул воды в реакции переноса протона

Учёные впервые сняли перестройку молекул воды в реакции переноса протона

Международная группа учёных впервые получила снимки молекулярного уровня, фиксирующие перестройку молекул воды в ходе реакции переноса протона — процесса, лежащего в основе дыхания клеток, фотосинтеза и многих других биохимических процессов.

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