Основоположник армейского рукопашного боя Станислав Лаговский погиб в ДТП Vasilisa02Основоположник армейского боя, член наблюдательного совета “Центрального спортивного клуба армии” (ЦСКА) Станислав Лаговский погиб в автомобильной катастрофе.
Основоположник армейского рукопашного боя Станислав Лаговский погиб в ДТП Vasilisa02Основоположник армейского боя, член наблюдательного совета “Центрального спортивного клуба армии” (ЦСКА) Станислав Лаговский погиб в автомобильной катастрофе.
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