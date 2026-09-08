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Культуромания

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Опрос: российские школьники назвали любимые музыкальные жанры

Опрос: российские школьники назвали любимые музыкальные жанры

Сервис «VK музыка» и платформа «Учи.ру» провели опрос среди российских школьников и выяснили, какие музыкальные жанры пользуются у них наибольшей популярностью.

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