Сколько времени нужно, чтобы построить свой дом за городом? Какой материал выбрать? И в какую сумму все обойдется? Ответы на эти вопросы и не только вы получите в первом выпуске программы «Построим вместе» с опытным экспертом, мастером загородного строительства Андреем Шаховым.
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