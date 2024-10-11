Сколько времени нужно, чтобы построить свой дом за городом? Какой материал выбрать? И в какую сумму все обойдется? Ответы на эти вопросы и не только вы получите в первом выпуске программы «Построим вместе» с опытным экспертом, мастером загородного строительства Андреем Шаховым.